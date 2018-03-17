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Москва удивилась решению Лондона работать с ОЗХО по делу Скрипаля без России

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Мария Захарова

Россия интересуется, на каком основании Лондон работает с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Скрипаля без привлечения России. Об этом в субботу, 17 марта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».

«На каком основании и кому они передавали в ОЗХО? В этой ситуации мы хотели бы работать с британской стороной, хотели бы понять, как они работают с ОЗХО без привлечения России. Это невозможно! И тоже интересный момент, когда они говорят о том, что это некое вещество в рамках программ "Новичок", как они это установили? С чем они сравнивали образец?» — отметила она.

Кроме того, Захарова заявила, что любые попытки Великобритании принять дополнительные меры в отношении России повлекут еще более жесткий ответ. «В нашем заявлении сказано, что любые попытки Великобритании принять какие-то дополнительные меры повлекут еще более жесткие меры. Этим все четко сказано», — сказала она.

Ранее 17 марта представитель российского МИД заявила, что «никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок"».

В МИД считают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая раскрыла название вещества, специально использовала «Новичка», чтобы это вызвало ассоциации с Россией.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося Россией в военных целях.

Российская сторона все обвинения отрицает.

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