«Кокаиновый самолет» совершил загадочный маневр

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» 23 марта прошел над петербургским аэропортом Пулково, но не стал приземляться. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам очевидцев, воздушное судно пошло на посадку, снизилось в сторону левой полосы, но не приземлилось, а подняло нос и полетело дальше. «И больше он не возвращался», — добавили собеседники издания.

Газета отмечает, что погодные условия не препятствовали посадке. По ее сведениям, самолет в этот день не перевозил чиновников, а совершил тренировочный полет для отработки различных маневров.

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Речь, согласно данным онлайн-сервиса Flightradar24, идет об Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023. 23 марта это воздушное судно вылетело из московского аэропорта Внуково и спустя два с небольшим часа вернулось туда же, сделав разворот близ Санкт-Петербурга.

Известно, что самолет с этим же номером находился в Буэнос-Айресе во время российско-аргентинской спецоперации по предотвращению поставки крупной партии кокаина в Европу, что подтверждалось, в частности, аргентинскими властями. Тем не менее в Управлении делами президента, которому подчинен СЛО «Россия», эту информацию опровергли.

Также этот Ил-96-300 перевозил высланных из Великобритании российских дипломатов и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

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