В американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) легкомоторный самолет врезался в жилое здание. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местных спасателей.

На борту самолета находился только пилот. Он погиб в результате происшествия.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Норт-Перри в Пемброк-Пайнс. Самолет врезался в жилое здание между 16-м и 17-м этажами. После этого он упал на палубу у бассейна, на которой велись ремонтные работы.

Жильцов здания эвакуировали. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует все обстоятельства произошедшего.

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