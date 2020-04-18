Число жертв крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае возросло

Число жертв крушения частного легкомоторного самолета в Хабаровском крае возросло до четырех. Об этом в субботу, 18 апреля, «Интерфаксу» рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

«Четыре человека погибли при крушении», — пояснил собеседник агентства. До этого сообщалось о гибели трех человек.

Ранее стало известно о том, что Следственный комитет России завел уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту произошедшего. В настоящее время на месте работают следователи.

Самолет марки Л-4 упал в 30 километрах от Хабаровска, в районе села Лесное, выполняя учебно-тренировочный полет. В МЧС подтвердили крушение. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилота. Среди предварительных версий падения самолета источники в правоохранительных органах также назвали отказ техники.

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