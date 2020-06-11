В России разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился вблизи села Сасыкино Рязанской области. Об этом официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская рассказала «Ленте.ру».
Самолет «Бекас» потерпел крушение в 20:04 по местному времени. Пилот, управляющий воздушным судном, погиб. Известно, что в ходе падения самолет задел линии электропередач.
Следственно-оперативная группа выехала на место крушения легкомоторного самолета. В настоящее время организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В апреле самолет марки Л-4 упал в 30 километрах от Хабаровска, выполняя учебно-тренировочный полет. В МЧС подтвердили крушение. По данным представителя экстренных служб, погибли четыре человека. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилота. Среди предварительных версий падения самолета источники в правоохранительных органах также назвали отказ техники.