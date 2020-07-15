Самолет с гуманитарной помощью ООН упал в Сомали

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Самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, перевозивший гуманитарную помощь по заказу ООН, упал при посадке в аэропорту города Беледуэйне в Сомали. Об этом сообщает местное издание Kahawa Tungu.

Три человека, находившихся на борту, выжили. Точная причина крушения неизвестна. Сообщается, что самолет совершил жесткую посадку, после чего развалился и загорелся. На кадрах опубликованного видео видно, что местные жители сначала пытаются тушить воздушное судно, а затем прекращают попытки.

Собранный в Канаде самолет Dash 8-400 PF был одной из примерно 10 машин, которыми располагает Bluebird Aviation. Помимо гуманитарной помощи, он вез продовольствие для Миссии Африканского союза в Сомали — в Беледуэйне расквартированы более четырех тысяч военнослужащих из Эфиопии.



