В Центральной Африке загорелся и попал на видео самолет с миссией ООН

Самолет ВВС Южно-Африканской Республики (ЮАР) совершил жесткую посадку и загорелся в Центральной Африке, на территории Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает портал Actualité Congo.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Aviaincidents, видно, как от воздушного судна поднимается столб дыма. Вокруг горящего самолета столпились люди, в том числе спасатели.

Actualité Congo пишет, что посадка была совершена в городе Гома на востоке Конго. Там находились 59 пассажиров и восемь членов экипажа. Отмечается, что никто из них не пострадал. Члены экипажа входят в состав миссии ООН.

В конце ноября были опубликованы кадры падения пассажирского самолета в Конго. Инцидент также произошел неподалеку от города Гома. Самолет упал на жилой квартал, после крушения начался пожар. По данным спасателей, из-под обломков извлекли тела как минимум 18 человек.

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