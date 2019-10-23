Повоевавшие в Сирии российские Ту-160 прилетели в Африку

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прибыли в Южно-Африканскую Республику. Об этом сообщает ТАСС.

Перелет с базы в России через воздушное пространство семи африканских стран занял более 12 часов. Ракетоносцы приземлились на базе Waterkloof на самом юге Африки. По словам представителя Министерства обороны ЮАР, прибытие Ту-160 является «премьерой» для всей Африки.

Как пишет агентство, самолеты входят в состав авиагруппы Воздушно-космических сил России, которая посещает ЮАР в рамках договора о военном сотрудничестве, заключенном летом 1995 года министерствами обороны двух стран. Кроме Ту-160, в авиагруппу входят самолеты Ил-62 и Ан-124 «Руслан».

Материалы по теме Русская смерть Зачем Россия возрождает сверхзвуковой ракетоносец Ту-160

21 октября издание The Aviationist сообщило, что российские Ту-160 изначально должны были прибыть в ЮАР в 2016 году, но в последний момент прилет ракетоносцев пришлось отложить — как считают журналисты портала, это связано с тем, что российские власти планировали задействовать данные самолеты против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в ходе военной операции в Сирии. Известно как минимум об одном боевом вылете Ту-160 в Сирии в ноябре 2015 года, напоминает The Aviationist.

Ту-160 является самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в мире.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!