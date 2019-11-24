Мир
 
Последние новости
Россиянин попытался отобрать пистолет у полицейского и был убит
Старушка-бодибилдер избила забравшегося в дом злоумышленника столом
Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару
Стало известно о жалобах 23-летней следовательницы из Сочи перед самоубийством
Российский вертолет жестко сел из-за отказа винта
Россиянам рассказали о сознании пациентов в коме
На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму
Москвичам пообещали ледяной дождь
В России оценили план США блокировать «Северный поток-2» через военный бюджет
Новости партнеров

Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке

Перейти в «Мою Ленту»
@ICIBrazza / Twitter

Пассажирский самолет разбился в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел неподалеку от аэропорта города Гома на востоке страны (административный центр провинции Северное Киву). Самолет упал на жилой квартал. Судя по кадрам с места происшествия, появившимся в Twitter, после крушения начался пожар. По данным спасателей, из-под обломков уже извлекли тела 18 человек.

Сообщается, что воздушное судно рухнуло во время взлета. Оно принадлежало местной авиакомпании Busy Bee. По ее данным, на борту было 16 пассажиров и два члена экипажа. Погиб ли кто-то из находившихся на земле, не уточняется. Причина произошедшего пока неизвестна.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Частный самолет упал рядом с жилым домом под Петербургом
Американский самолет потерял часть двигателя после полета к границам России
Пережившие падение самолета пассажиры поделились своими ощущениями
Бельгийский истребитель разбился во Франции
Другие материалы рубрики
Мир00:0722 ноября
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани

«Смерть диктатору!»

Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
12:37Сегодня

Глава ВМС США опроверг угрозы уволиться из-за спора с Трампом

07:33Сегодня

США решили побороть «Северный поток-2» военным бюджетом

06:14Сегодня

Адвокат Трампа нашел способ доказать вину Байдена

Мир00:0120 ноября

Судный день в Мекке

40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
05:29Сегодня

Глава ВМС США пригрозил уволиться из-за спора с Трампом

05:17Сегодня

Папа Римский возмутился огромными тратами стран на ядерное оружие

03:12Сегодня

В Боливии отказались защищать Моралеса

Мир00:1018 ноября

Затерянный ад

Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
02:34Сегодня

В США назвали условия для улучшения отношений с Россией

01:29Сегодня

Раскрыта причастность сотрудников ГРУ к отравлению болгарского бизнесмена

23:5623 ноября

В НАТО открестились от Украины из-за России

Россия
Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
Российский вертолет жестко сел из-за отказа винта
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Россиянам рассказали о сознании пациентов в коме
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Выявлена возможная причина смерти российского пилота после экстренной посадки
Все материалы
Мир
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Глава ВМС США опроверг угрозы уволиться из-за спора с Трампом
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
США решили побороть «Северный поток-2» военным бюджетом
Пошли стеной
 
Адвокат Трампа нашел способ доказать вину Байдена
Все материалы
Бывший СССР
На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Разъяренные украинцы затравили «пьяного» фельдшера скорой помощи
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Зеленский появился с черепом на шевроне
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Психически нездоровый мужчина лишил 10 тысяч человек отопления в мороз
Все материалы
Экономика
Эксперт сравнил украинскую экономику с больным человеком
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Две страны заинтересовались SSJ-100
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Минтруд разъяснил правила досрочного выхода на пенсию при потере работы
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Раскрыта оптимальная сумма кредита для россиян
Все материалы
Силовые структуры
В полицию подали заявление о пропаже исполнителя теракта в петербургском метро
Андрей Чикатило«Разряжал психику — кромсал всех подряд»
Андрей Чикатило стал самым страшным убийцей СССР. Он расправился с десятками школьников
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
После слов Путина о краже сотен миллионов началась вторая волна расследований
Похищавшего россиян вора в законе объявили в розыск
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
23-летняя российская следовательница покончила с собой
Все материалы
Наука и техника
Бронированный пикап Илона Маска за сутки заказали 146 тысяч раз
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Рассекречены правила общения Земли с космонавтами
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Рогозин заявил о соблюдении графика строительства Восточного
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Все материалы
Спорт
Боец MMA взяла соперницу на болевой и довела его до перелома
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Вратарь забил ударом через все поле
Алина Загитова«Она заплакала, и это было лишним»
Косторная побила мировой рекорд, Загитова стала третьей. Чем запомнился Гран-при в Японии
Опубликовано видео победы Уайлдера нокаутом
«Манчестер Сити» в шаге от крушения надежд
У «Челси» шесть побед кряду. Смотрите трансляцию матча с «Манчестер Сити» в подарок
Уайлдер нокаутировал 107-килограммового соперника
Все материалы
Культура
Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
Винокур прокомментировал скандал вокруг Ротару
«Они уже долбились к нам в квартиру»
Концерты на рынках и разборки с гопниками — как выжить в рок-туре по России
Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
Травлю Ротару из-за возвращения в Россию объяснили
Все материалы
Интернет и СМИ
Отец придумал правила посещения новорожденного и взбесил родственников
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Британский журнал показал Украину без Крыма
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Дуров извинился за сбой в Telegram
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Женщина показала дочери бывшего супруга его интимные фото и была наказана
Все материалы
Ценности
Модникам предложили носить униформу нацистских концлагерей
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Девушка Роналду снялась топлес
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
51-летняя звезда «Кинг-Конга» вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Все материалы
Путешествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Минтранс оценил возможность возвращения чартеров в Египет
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Аварийная посадка искрящегося самолета попала на видео
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Названы самые дешевые направления на Новый год
Все материалы
Из жизни
Мужчина покатался на серфе и остался парализован
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Девушка оскорблениями довела парня до самоубийства и попала под суд
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Названы заменяющие лекарства продукты
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Умер последний в Малайзии суматранский носорог
Все материалы
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Первый видеообзор Mercedes-Maybach GLS
Всё, что стоит знать о внедорожнике Maybach — подробное описание и эксклюзивное видео
Chery привезет в Россию премиальный кроссовер
Для пикапа Tesla подготовили походный вариант со встроенной палаткой
В России отзывают более девяти тысяч кроссоверов Audi Q5
Все материалы
Дом
Стало известно о возможной афере с квартирой звезды советского кино
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Замок Галкина и Пугачевой испортили птицы
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Жителей сотни квартир в российском городе лишили возможности ходить в туалет
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Россиянин 20 лет скрывал от жены факт продажи общей квартиры
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы