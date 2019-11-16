Частный самолет упал рядом с жилым домом под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил аварийную посадку частный самолет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя областного управления МЧС.

ЧП произошло в районе 13:30 неподалеку от деревни Мяглово. На место выезжали пожарные. Telegram-канал «112», уточняет, что за штурвалом находился Сергей Лопатин. Самолет пришлось сажать на грунтовую дорогу, он врезался в забор.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Причиной посадки мог стать заглохший двигатель, но эта информация пока не подтверждена.

По данным местного портала 47news, пилот самолета старался избежать столкновения с жилыми домами. «Сам [пилот] живой, сразу стал на аэродром отзваниваться откуда взлетел. Вокруг бензином пахнет», — рассказал один из местных жителей.

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