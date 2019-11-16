Падение частного самолета под Петербургом попало на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент аварийной посадки легкомоторного частного самолета во Всеволожском районе Ленинградской области. Кадры публикует паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что воздушное судно стремительно теряет высоту, а затем сносит забор одного из частных домов.

ЧП произошло в районе 13:30 неподалеку от деревни Мяглово. На место выезжали пожарные. По некоторым данным, за штурвалом находился Сергей Лопатин. Сообщалось, что в результате инцидента пострадавших нет.

Причиной жесткой посадки мог стать заглохший двигатель.

