Украинский самолет загорелся при посадке в Шарм-эш-Шейхе

У украинского самолета при посадке в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейх загорелось шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта.

Уже установлено, что причиной возгорания стала утечка масла из гидравлической системы. Экстренные службы аэропорта оперативно ликвидировали горение, не позволив огню перекинуться на другие части лайнера.

Пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.

25 сентября сообщалось, что во время приземления в Барнауле у самолета Boeing-767 авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси. Инцидент произошел с лайнером, который следовал из вьетнамского аэропорта Камрань, расположенного в городе Камрани. Все, кто находился на борту, были эвакуированы. Позднее за медицинской помощью обратились 56 человек.

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