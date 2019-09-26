Пассажиры загоревшегося в российском аэропорту самолета рассказали об инциденте

Пассажиры самолета Boeing-767, который загорелся во время посадки в аэропорту Барнаула, рассказали о подробностях инцидента. Одна из туристок дала интервью российскому телеканалу НТВ.

По словам Евгении Антиповой, сама посадка не была жесткой, но во время эвакуации пассажиры в панике толкали друг друга, из-за чего многие получили травмы. Она добавила, что после приземления чувствовался запах резины, и все поспешно начали разбегаться в поле.

Другой очевидец, Антон Булатов, рассказал телеканалу «Звезда», что пассажиров начали выгонять на улицу после того, как лайнер совершил аварийную посадку. Мужчина отметил, что из иллюминатора люди увидели машины аварийных служб, и у них началась паника.

Ранее 26 сентября сообщалось, что число пострадавших в результате инцидента с самолетом Boeing-767 в Барнауле выросло до 56 человек. Происшествие произошло 25 сентября, когда лайнер авиакомпании Azur Air, следовавший из города Камрань (Вьетнам), приземлился в российском аэропорту. После посадки стойка шасси лайнера загорелась, и людям пришлось немедленно покинуть борт. Всего в самолете находилось 334 пассажира и 10 членов экипажа.

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