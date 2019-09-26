Число пострадавших из-за жесткой посадки лайнера в России снова выросло

Число пострадавших в результате инцидента с самолетом Boeing-767 в Барнауле выросло до 56 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета.

По данным ведомства, одна пассажирка находится в больнице. Остальные осмотрены и отпущены домой. Ранее сообщалось о 49 пострадавших.

25 сентября в аэропорту Барнаула аварийно приземлился самолет Boeing-767 авиакомпании Azur Air. У лайнера при посадке загорелась стойка шасси. За несколько часов до этого в том же аэропорту прошли учения МЧС, на которых пожарные отработали нештатную ситуацию. Так, по легенде, самолет вылетел из аэропорта, попал под удар молнии, а при приземлении повредил баки с горючим. 56 пассажиров и шесть членов экипажа якобы оказались заперты в горящем лайнере среди черного дыма.

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