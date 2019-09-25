Число пострадавших из-за жесткой посадки лайнера в России выросло вдвое

В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по уточненным данным, пострадали 49 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обращались 20 путешественников. Всего на борту лайнера находился 331 человек.

25 сентября сообщалось, что у самолета Boeing-767 авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси во время приземления в Барнауле. Инцидент произошел с лайнером, который следовал из вьетнамского аэропорта Камрань. Все, кто находился на борту, были эвакуированы.

Видео: 112 / Telegram

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