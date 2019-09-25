Названо число пострадавших в инциденте с загоревшимся в России самолетом

Около 20 человек обратились за медицинской помощью после того, как во время посадки в аэропорту Барнаула (Алтайский край) у самолета загорелась стойка шасси. Об этом сообщается в Telegram-канале «Авиадиспетчер» со ссылкой на официальный комментарий выполнявшей рейс авиакомпании Azur Air.

«Авиакомпания прикладывает максимум усилий для решения сложившейся ситуации. В настоящий момент получена информация о возможности приступить к снятию ручной клади и багажа пассажиров. При необходимости иногородние пассажиры могут быть размещены в гостиницу», — говорится в сообщении.

По данным представителей авиакомпании, на борту Boeing-767 находился 331 человек. Пассажирам, планировавшим вылет из Барнаула в Камрань (Вьетнам), предоставят резервный борт.

Ранее 25 сентября сообщалось, что у самолета Boeing-767 авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси во время приземления в Барнауле. Инцидент произошел с лайнером, который следовал из вьетнамского аэропорта Камрань, расположенного в городе Камрани. Все, кто находился на борту, были эвакуированы.

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