Горящий двигатель самолета в момент взлета попал на видео

Boeing 777 авиакомпании Air China, выполнявший рейс из Вашингтона в Пекин, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Снятое очевидцами видео с пламенем, вырывающимся из двигателя самолета, публикует The Independent.

Инцидент произошел сразу после вылета из аэропорта имени Даллеса 17 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

«Как только мы вышли из нашего Gulfstream, на котором мы прилетели в округ Колумбия из Лас-Вегаса, я услышал очень громкий удар. Я повернулся и увидел пламя, вырывавшееся из левого двигателя 777. Понимая, что они столкнулись с остановкой компрессора, я достал телефон и начал снимать», — приводит слова снявшего видео очевидца издание.

Командир воздушного судна сообщил диспетчерам о проблеме, развернул самолет и приземлился в Вашингтоне спустя час после вылета. После ремонта Boeing 777 вылетел в Пекин с 12-часовым опозданием. Часть пассажиров вылетела другими рейсами.

В сентябре 2019 года у самолета Boeing-767 загорелась стойка шасси во время приземления в Барнауле. Все пассажиры были эвакуированы из самолета. Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Azur Air, который следовал из вьетнамского аэропорта Камрань.

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