Пассажирский самолет загорелся в аэропорту прямо перед вылетом

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Самолет Airbus A330 авиакомпании Air China загорелся в аэропорту Пекина прямо перед посадкой пассажиров. Об этом сообщает The Sun.

Авиалайнер должен был вылететь в Токио. На появившихся в сети кадрах видно, как из верхней части фюзеляжа поднимаются клубы черного дыма, а затем прибывшие на место пожарные начинают тушить возгорание.

Предполагается, что пожар начался в багажном отсеке.

В момент инцидента на борту еще не было пассажиров, а экипаж вовремя покинул воздушное судно. Пострадавших нет.

Пожар потушили успешно, его точная причина пока неизвестна.

Ранее в августе самолет авиакомпании Hawaiian Airlines задымился в полете и совершил аварийную посадку в Гонолулу на Гавайских островах. Airbus 321 вылетел из калифорнийского Окленда со 184 пассажирами и семью членами экипажа на борту. За 20 минут до приземления салон и грузовой отсек лайнера наполнил дым.

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