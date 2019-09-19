Пережившие падение самолета пассажиры поделились своими ощущениями

Пассажиры самолета Delta Airlines, который резко потерял высоту, рассказали о своих ощущениях во время инцидента. Об этом сообщает Newsweek.

Среднемагистральный пассажирский лайнер McDonnell Douglas MD-90 совершал перелет из Атланты в Форт-Лодердейл. На полпути самолет резко снизился с высоты 12 тысяч метров до трех тысяч метров, в результате чего на борту возникла паника.

«Я почувствовал что-то вроде быстрого снижения. Мы начали резко падать, а затем с верхней части самолета упали кислородные маски. Среди пассажиров начался хаос», — вспоминает один из путешественников Харрис Девоскин.

Как видно на ролике, снятом в салоне лайнера, в результате случившегося перевернулась тележка с продуктами питания, а проход был завален личными вещами пассажиров, едой и напитками.

Девоскин добавил, что происходящее так сильно напугало его, что он отправил предсмертное сообщение своей девушке и родственникам. Другой пассажир этого рейса также признался в Twitter, что поддался панике и написал жене, отцу и матери прощальные послания.

В итоге пилотам удалось успешно посадить самолет в городе Тампа, штат Флорида. Представители авиакомпании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства. Некоторым путешественникам пришлось покупать билеты на рейсы других авиакомпаний, чтобы добраться до Форт-Лодердейла.

В июне 2018 года пассажиры описали свои ощущения после того, как их самолет находился в свободном падении в течение 10 секунд. Из-за внезапной воздушной воронки авиалайнер начал падать в Тихий океан. В момент инцидента на борту находились 484 пассажира, и некоторые из них рассказали о своих впечатлениях.

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