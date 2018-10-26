Выжившие в авиакатастрофе молодожены рассказали о впечатлениях

Британские молодожены чудом выжили в авиакатастрофе, случившейся во время их медового месяца на экскурсии по вулканам, и поделились своими ощущениями. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летний Джейсон и 26-летняя Салли Фокс отправились в свое свадебное путешествие в Меланезию. Там супруги забронировали тур по вулканам, который совершался на небольшом туристическом самолете.

Когда они возвращались, один из двигателей отказал, и самолет начал падать. «Люди понимали, что происходит, но не могли в это поверить», — рассказал Фокс. «Как только двигатель заглох, мы стали снижаться, и я думал, что все будет в порядке, но потом мы ударились о землю, покатились вперед и на большой скорости въехали в деревья», — добавил он.

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Фокс также рассказал, что его жена врезалась в сидящего впереди парня, а сам он ударился головой о сиденье пилота. После того как они выбрались из самолета, британец снял видео и в подробностях рассказал о катастрофе.

В июне пассажиры описали свои впечатления после того, как их самолет находился в свободном падении в течение 10 секунд. Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Qantas, который следовал из Лос-Анджелеса в австралийский город Мельбурн. Из-за внезапной воздушной воронки самолет сначала попал в сильную турбулентность, а затем начал падать в Тихий океан. В момент инцидента на борту находились 484 пассажира, некоторые из них рассказали о своих ощущениях.

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