Самолет разбился из-за спрятанных на борту наркотиков на 58 миллионов долларов

Австралийский самолет, вылетевший из Папуа — Новой Гвинеи, разбился из-за спрятанных на борту наркотиков на 58 миллионов долларов (4,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает новостной портал Inside Edition.

Самолет Cessna вылетел 26 июля. Пилот планировал набрать высоту более 900 метров, чтобы скрыться с радаров, но в считаные минуты упал из-за того, что в него загрузили слишком много наркотиков. На месте крушения обнаружили 28 упаковок с кокаином весом более полтонны.

Австралийская федеральная полиция арестовала пятерых человек, причастных к нелегальной перевозке и обороту наркотиков. Всем подозреваемым грозит пожизненное заключение, если их вина будет доказана.

Ранее сообщалось, что затонувшие у берегов Колумбии наркоторговцы оставались на плаву благодаря водонепроницаемым пакетам, набитым 1,2 тонны кокаина. Представители колумбийского военно-морского флота обнаружили трех мужчин в 55 километрах от города Тумако. Им оказали медицинскую помощь и арестовали.