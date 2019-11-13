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Море выбросило на берег почти тонну отличного кокаина

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Всего за месяц волны принесли во Францию 760 килограммов кокаина. Об этом сообщает издание The Guardian.

Пакеты с наркотиком стали появляться на пляжах около месяца назад и продолжают прибывать. Килограммы кокаина каждый день находят на всем атлантическом побережье страны от Нанта на севере до курортного городка Биарриц на юге. Стоимость уже обнаруженных наркотиков оценивается в 60 миллионов евро (4,2 миллиарда рублей).

Кокаин завернут в прозрачный или черный пластик. Некоторые пакеты помечены теми же надписями «diamante» и «brillante», которые были на наркотиках, найденных на берегу Флориды после урагана «Дориан» в сентябре.

Происхождение кокаина пока не установлено. Во французской полиции полагают, что контрабандисты, которые везли его на судне, могли потерять груз во время шторма или по какой-то причине избавиться от наркотика самостоятельно. Обе версии проверяются.

Прокурор Филлипп Астрюк (Philippe Astruc) из города Рен в Бретани заявил, что выброшенный на берег кокаин представляет особую опасность из-за своей исключительной чистоты. «Это очень чистый продукт, который нельзя употреблять в такой форме из-за высочайшего риска передозировки», — утверждает он.

В 2017 году сообщалось, что власти тихоокеанского атолла Фааите обратили внимание на всплеск наркомании после крушения яхты с кокаином. Полицейские нашли на ее борту 237 килограммов наркотиков, однако местная молодежь могла успеть спрятать часть груза до их прибытия.

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