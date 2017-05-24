Крушение яхты с кокаином вызвало всплеск наркомании на острове в Тихом океане

Власти тихоокеанского атолла Фааите обратили внимание, что после крушения возле острова яхты с кокаином местные жители стали чаще употреблять наркотики. Об этом сообщает BBC News.

Мэр атолла Жан Луи Уильямс (Jean Louis Williams) заявил, что обратился в связи с этим в правоохранительные органы. «На атолле есть молодые люди, которые принимают наркотики, — рассказал он в телевизионном интервью. — Я уведомил об этом жандармов».

В апреле недалеко от Фааите разбилась и сгорела яхта, перевозившая кокаин. После пожара полиция нашла на борту судна 237 килограммов наркотика. Еще примерно 370 килограммов, по оценке полиции, погибли в огне. Уцелевший кокаин и двух членов экипажа яхты отправили на остров Таити в столицу Французской Полинезии — город Папеэте.

Появление кокаина у жителей Фааите свидетельствует о том, что полиция изъяла не все наркотики с яхты, отмечает BBC News. Следователи подозревают, что местная молодежь могла унести часть груза до того, как яхту осмотрели стражи порядка. Предположительно, кокаин поделили и закопали в нескольких местах.

Площадь суши атолла Фааите составляет около девяти квадратных километров, а его население не превышает 400 человек. Атолл входит в состав Французской Полинезии.

В 2016 году сообщалось, что на берег Ирландии выбросило ржавую трубу с 75 килограммами кокаина. Стоимость наркотика оценили в пять миллионов евро.