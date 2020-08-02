Три человека пострадали в результате аварии спортивного самолета в Калининграде

В результате аварии спортивного самолета в Калининграде пострадали три человека. Об это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Спортивный самолет Cessna предварительно из-за технических проблем совершил аварийную посадку у села Стрельцово. Самолет разрушен», — сообщил собеседник агенства.

Согласно имеющейся информации, на борту находилось три человека. Все они выжили, однако, отмечает источник, получили множественные травмы и были госпитализированы в местную больницу.

25 июля сообщалось, что легкомоторный самолет разбился при выполнении сельскохозяйственных работ в Пристенском районе Курской области. В результате происшествия погиб пилот.