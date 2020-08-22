В центральной Африке разбился самолет

В Южном Судане разбился грузовой самолет, погибли не менее 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Очевидцы происшествия в столице страны, расположенной в центральной Африке, Джубе насчитали минимум 17 жертв, включая двоих членов экипажа. Известно, что один человек выжил, он госпитализирован. Сообщается, что местность в месте падения самолета авиакомпании South West Airlines сильно заболочена, что создает трудности для пожарных, передает Nyamilepedia.

15 июля сообщалось, что самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, перевозивший гуманитарную помощь по заказу ООН, упал при посадке в аэропорту города Беледуэйне в Сомали. Самолет совершил жесткую посадку, после чего развалился и загорелся. Причиной происшествия стали ослы, которые побежали в сторону взлетно-посадочной полосы после того, как испугались звуков совершающего посадку самолета.