В российском регионе разбился учебный самолет

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, летчики катапультировались и не пострадали. Об этом сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

В министерстве добавили, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Он упал в безлюдном месте, никаких разрушений не произошло.

Комиссия Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России начала выяснять причины аварии.

Учебный самолет L-39 был разработан в Чехословакии в конце 1960-х годов. У Воздушно-космических сил России находится около 150 таких машин, они служат для подготовки летчиков. Некоторые самолеты модифицированы, их можно использовать как штурмовики или истребители. У самолета есть пушка 23-миллиметрового калибра, а также управляемые и неуправляемые ракеты.