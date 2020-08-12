Появилось видео посадки российского истребителя со сломанным шасси

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Посадку истребителя МиГ-31 с разрушенным колесом задней стойки шасси в Перми сняли на видео. Ролик публикует радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На появившихся в сети кадрах видно, как истребитель садится на полосу, а за ним тянется огненный след от сломанного шасси. Когда МиГ-31 останавливается, искрение прекращается.

Об аварийной посадке истребителя стало известно 11 августа. Сообщалось, что российские летчики провели успешное приземление, никто не погиб, информации о пострадавших нет. В ЦВО уточнили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет, неисправность устраняется.

4 июля на трассе в подмосковном городе Гжель совершил экстренную посадку военный вертолет Ми-38. На кадрах с места происшествия видно, что машина постепенно снижается перпендикулярно земле. В пресс-службе «Вертолетов России» рассказали, что причиной экстренной посадки стала повышенная вибрация одного из двигателей во время выполнения планового испытательного полета, на котором отрабатывался чрезвычайный режим работы силовой установки.