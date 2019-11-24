Российский вертолет жестко сел из-за отказа винта

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале и получил сильные повреждения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его информации, вертолет авиакомпании «Ямал» должен был следовать по маршруту Ново-Портовское месторождение — Новый Уренгой. Однако во время набора высоты произошла нештатная ситуация. «Командир сообщил об отказе хвостового винта на высоте 12 метров», — заявил собеседник агентства.

Как отмечается, отказ техники носил критический характер, продолжать полет было невозможно. В итоге машину удалось посадить, однако она получила повреждения хвостовой балки, также разрушено шасси. Находившиеся на борту люди не пострадали.

В общей сложности в вертолете было 25 человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. Из них трое — члены экипажа, еще 22 — вахтовики. Сообщается, что на место происшествия выехали представители «Ямала».

Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из наиболее крупных разрабатываемых на Ямале, а также самое северное, отмечает ТАСС. Оно расположено в 360 километрах от Салехарда.

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