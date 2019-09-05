В Минобороны назвали причину аварии вертолета Ми-8

Причиной крушения вертолета Ми-8 под Саратовом могло стать разрушение одной из стоек шасси. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате крушения вертолета никто не пострадал — экипаж Ми-8 успел покинуть его, пассажиров на борту не было.

О крушении вертолета недалеко от поселка Сокол стало известно 5 сентября. После взлета с аэродрома Ми-8 попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся. На опубликованной ранее фотографии видно, как с места падения поднимается темный дым.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru