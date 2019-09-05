Разбился вертолет Минобороны России

Военный вертолет Ми-8 разбился на аэродроме в Саратовской области, судьба пилотов пока неизвестна. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, несколько человек удалось спасти. Однако точное количество людей на борту пока неизвестно.

Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел неподалеку от поселка Сокол.

1 июля военный вертолет разбился в Германии в сельском районе Хамельн-Пирмонт (Нижняя Саксония). В результате один человек погиб, еще один пострадал.

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