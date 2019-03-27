В Казахстане разбился вертолет с 13 военными

Вертолет МИ-8 Министерства обороны Казахстана потерпел крушение в Кызылординской области во время учений в среду, 27 марта. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

На борту находились 13 человек. По предварительной информации, есть жертвы.

Вертолет входил в состав звена, следовавшего из Актау в Шымкент в рамках учений специальных подразделений в темное время суток и в сложных метеорологических условиях, отметили в ведомстве.

На место происшествия направлена специальная комиссия оборонного ведомства, которой предстоит уточнить все обстоятельства произошедшего.

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