Военный вертолет разбился в Германии в сельском районе Хамельн-Пирмонт (Нижняя Саксония) днем в понедельник, 1 июля. Об этом на своей странице в Twitter сообщила местная полиция.

По информации стражей порядка, на месте работают пожарные, сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов.

Как сообщает газета Bild, тренировочный Eurocopter EC135 принадлежал бундесверу (вооруженные силы). Он был приписан к международному центру по подготовке пилотов армейской авиации в городе Бюккебург — в 30 километрах от места крушения. Указывается, что вертолет разбился во время выполнения упражнения на низкой высоте, после чего загорелся. Отмечается, что это произошло возле леса, начался пожар.

В результате крушения один человек погиб, еще один пострадал. Отмечается, что жертвой стал пилот. При этом сам вертолет, вероятнее всего, полностью сгорел.

За неделю до этого в Германии столкнулись и упали два истребителя четвертого поколения Eurofighter Typhoon. Тогда погиб один из пилотов.

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