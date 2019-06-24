Два истребителя столкнулись в небе над Германией

Два истребителя четвертого поколения Eurofighter Typhoon потерпели крушение в Германии. Об этом пишет Die Welt. Видео с места происшествия появилось на странице радиостанции Ostseewelle в Facebook. На кадрах видны два столба дыма, поднимающегося над лесом.

Инцидент произошел в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Сообщается, что самолеты бундесвера (немецких Вооруженных сил) столкнулись в воздухе и упали к северу от озера Флеезен. На месте работает множество спасателей и пожарных. Произошедшее подтвердили местные власти.

Точная судьба пилотов пока неизвестна. Ostseewelle передает, что они, вероятно, сумели катапультироваться. Как истребители были вооружены, не уточняется.

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