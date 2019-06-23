Самолет Ан-2 упал на Украине

Легкомоторный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку и загорелся в Полтавской области Украины. Об этом сообщила Государственная служба страны по чрезвычайным ситуациям на своем сайте.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, около 10:00 по местному времени (совпадает с московским) вблизи села Млыны Лохвицкого района. Перед падением самолет, принадлежащий одной из местных агрофирм, занимался обработкой полей.

В результате ЧП травмы получили два члена экипажа, они госпитализированы. Причины инцидента выясняются.

В мае прошлого года самолет Ан-2 упал и загорелся в Волгоградской области. Сообщалось, что перед крушением воздушное судно обрабатывало сельскохозяйственные поля. Пилот погиб.

Похожий случай произошел в Подмосковье в сентябре 2017-го. В момент падения на борту Ан-2 находились два человека, они погибли.

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