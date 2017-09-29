При падении военного самолета в Хмельницкой области погибли пилоты

В Хмельницкой области в районе города Красилова упал учебно-военный самолет Л-39. Об этом агентству УНИАН сообщили чиновники в местной администрации.

Согласно опубликованной информации, при падении самолета погибли два пилота. На место происшествия выехали спасатели и руководство воинской части, базирующейся в городе Староконстантинове (Хмельницкая область). Проводятся следственно-оперативные действия. Подробности чрезвычайного происшествия устанавливаются.

2 сентября в Подмосковье разбился легкомоторный самолет Ан-2, погибли два человека. Инцидент произошел в городе Железнодорожном (часть Балашихи) во время авиашоу. При столкновении с землей воздушное судно разрушилось и загорелось. Очевидцы сообщили, что перед столкновением с землей самолет выполнял мертвую петлю.