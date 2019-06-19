Пилот упавшего самолета MH370 перекрыл пассажирам кислород

Командир экипажа потерпевшего крушение в марте 2014 года Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», Захария Ахмад Шах, возможно, перекрыл кислород в салоне, убив пассажиров. Об этом со ссылкой на материалы расследования сообщает The Atlantic.

Как выяснили эксперты, пилоты рейса MH370 отклонили самолет от курса. Вину за это возлагают именно на Захарию Ахмад Шаха: сообщается, что он воспроизводил похожий полет со смертельным исходом на авиасимуляторе. Он также испытывал проблемы в личной жизни: его жена ушла от него, он был одинок и находился в депрессии.

В материале выдвигается предположение о том, что пилот убил или как-то еще обезвредил напарника, после чего разгерметизировал салон и набрал высоту, поднявшись на высоту более 12 километров над уровнем моря — почти до предела высоты Boeing 777. Источник издания считает, что это было сделано для того, чтобы пассажиры скорее погибли.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими. Найти воздушное судно до сих пор не удалось.

В октябре 2018 года британский сыщик-любитель заявил о том, что увидел обломки самолета на спутниковых снимках в картах Google. До этого Boeing таким же образом отыскал австралийский специалист по расследованию авиакатастроф, но в указанном им месте самолета не оказалось.

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