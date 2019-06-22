При падении самолета на Гавайях погибли все пассажиры

На Гавайях (США) разбился двухмоторный самолет, все находившиеся на борту погибли. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта штата в Twitter. Жертвами авиакатастрофы стали девять человек.

Крушение произошло возле аэропорта Dillingham Airfield. Самолет упал на северном побережье острова Оаху, после чего загорелся. Причины аварии пока не сообщаются.

В 2016 году самолет с любителями парашютного спорта разбился в окрестностях аэропорта Порт Аллен в департаменте Кауаи. Тогда погибли пять человек.

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