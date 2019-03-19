Самолет совершил аварийную посадку на полпути из-за сломавшихся туалетов

Самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку из-за поломавшихся туалетов. Об этом сообщает Fox News.

Следовавший из Сан-Франциско в Нью-Йорк лайнер экстренно приземлился в Чикаго спустя несколько часов полета. Самолет перевозил 74 пассажира и находился в чикагском аэропорту около 45 минут, после чего продолжил рейс до Нью-Йорка.

Авиакомпания подтвердила, что посадка была совершена из-за того, что все туалеты на борту лайнера сломались во время полета. Ее сотрудники принесли пассажирам извинения за задержку рейса.

В сентябре 2018 года пассажирам самолета American Airlines, летевшего на Гавайи, пришлось воспользоваться пакетами и бутылками после того, как унитаз на борту засорился из-за смытого подгузника.

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