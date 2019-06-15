Падение самолета во время авиашоу попало на видео

В польском городе Плоцк на авиашоу потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет упал в реку во время выполнения акробатических фигур. После случившегося шоу было остановлено. На место происшествия прибыли представители государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий.

Пилот упавшего судна погиб. Им был 60-летний житель Германии, который приехал в Плоцк для участия в авиашоу. Из воды удалось достать останки его тела и часть обломков машины.

В мае два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе на Аляске, в результате чего погибли пять туристов.

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