Падающий самолет почти протаранил машину на шоссе

Instagram / jayarianne

В Канаде небольшой самолет Cirrus SR20 едва не задел ехавший по дороге эвакуатор, после чего упал. Об этом сообщает CBC News. Видео произошедшего опубликовал в Instagram водитель автомобиля Билл Чан.

Инцидент произошел неподалеку от аэропорта Торонто Баттонвилл днем 12 марта. Как видно на кадрах видеозаписи, самолет внезапно появляется перед автомобилем и проносится крайне низко над дорогой, касаясь ее правым крылом, после чего падает неподалеку от обочины.

Находившиеся на борту мужчина-пилот и женщина-пассажир не пострадали. Отмечается, что один из них — инструктор, а второй лишь недавно получил лицензию. Инцидент произошел во время отработки упражнения: посадки с немедленным взлетом сразу после этого. Отмечается, что перед этим управление на себя взял инструктор, и первая часть прошла штатно. Что именно стало причиной падения, пока неизвестно.

Чан же рассказал CBC News, что считает себя счастливчиком, потому что мог погибнуть: самолет пронесся буквально на расстоянии нескольких метров от его эвакуатора. После произошедшего он даже купил лотерейный билет, понадеявшись на свою удачу.

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