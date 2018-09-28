Реактивный самолет развалился пополам при приземлении в США

Небольшой реактивный самолет развалился пополам после приземления в аэропорту Гринвилла в штате Южная Каролина, США. Два человека погибли, сообщает FOX Carolina News.
По словам директора аэропорта Джо Фрейшера, воздушное судно село на взлетно-посадочную полосу, а затем по неизвестным причинам не смогло остановиться. Самолет выкатился на траву, протаранил белую ограду и остановился у дороги. У него почти отвались носовая часть.
Пилоты не выжили. Супружескую пару, летевшую на борту, доставили в больницу в критическом состоянии.
Отмечается, что пожара не было, но двигатель выбрасывал в воздух грязь и пыль. Механики, прибывшие к месту аварии, экстренно прикрыли мотор. Сотрудники экстренных служб собирают разлившееся по дороге топливо.
Откуда прилетел самолет, пока не уточняется. Проводится расследование.