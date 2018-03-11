Турецкий самолет разбился в Иране

Турецкий частный самолет разбился на западе Ирана. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана.

По данным агентства, самолет, выполнявший рейс из города Шарджа (ОАЭ) в Стамбул (Турция), потерпел крушение в высокогорном районе в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю воздушное судно загорелось.

Отмечается, что на борту находилось от 11 до 20 человек. В настоящее время на место происшествия выехали бригады спасателей.

В феврале пассажирский самолет авиакомпании Iran Aseman Airlines потерпел крушение в иранской провинции Исфахан. Он пропал с радаров спустя 50 минут после вылета из Тегерана и врезался в хребет горы Дена. Все находившиеся на борту 60 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



