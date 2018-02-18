Пассажирский самолет упал в Иране

Пассажирский самолет потерпел крушение в иранской провинции Исфахан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Тасним.

По предварительным данным, на борту находилось от 60 до 100 человек. Лайнер принадлежит авиакомпании Aseman Airlines, там уже подтвердили факт крушения. Посольство России в Иране проверяет, были ли среди пассажиров россияне.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев произошедшего, пилоты пытались совершить экстренную посадку, и в аварии могли выжить несколько человек. Эти данные проверяются, пока из-за непогоды спасательные вертолеты не смогли добраться до места крушения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!