На месте крушения Ан-148 найдено 10 тысяч фрагментов тел

Поисковики нашли на месте крушения самолета Ан-148 около 10 тысяч фрагментов тел. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник на месте событий.

По его утверждению, сотрудники МЧС просеивают грунт в воронке, которая образовалась от падения самолета. Для опознания уже подготовлено более шести тысяч фрагментов, для анализа готовится еще около четырех тысяч.

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Спасатели говорят, что что подобной фрагментации тел «никогда не видели».

15 февраля Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал данные звукового регистратора Ан-148. Результаты расшифровки подтвердили официальную версию, которую комиссия МАК выдвинула 13 февраля. Причиной гибели лайнера, по данным комитета, стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления, которую получали пилоты.

В тот же день «Коммерсантъ» выяснил, что пилоты отметили несоответствие в показаниях скорости и попытались исправить ситуацию, увеличив скорость и наклоняя самолет к земле. На последних секундах записи «черного ящика» слышны нечленораздельные крики.

Лайнер «Саратовских авиалиний» упал днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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