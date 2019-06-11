Упавший на небоскреб вертолет сняли на видео за секунду до катастрофы

Очевидцы в Нью-Йорке сняли на видео вертолет за несколько мгновений до того, как он врезался в небоскреб в центре города. Запись опубликована в Twitter-аккаунте Breaking News.

На кадрах видно, как пилот пытается справиться с управлением. Тяжелые погодные условия мешают ему совершить безопасную посадку. Воздушные потоки разворачивают нос вертолета почти вертикально вниз.

Инцидент произошел 10 июня. Вертолет врезался в 54-этажное здание на Манхэттене, после чего возник пожар. В результате происшествия погиб пилот, находившихся внутри небоскреба людей эвакуировали.

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