Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Самолет врезался в склад недалеко от авиабазы ​​в округе Риверсайд, пробил крышу и остановился среди коробок. После катастрофы начался небольшой пожар, который был потушен автоматической системой пожаротушения здания.

Пилот истребителя успел катапультироваться и благополучно приземлился. На земле 12 человек получили мелкие травмы, госпитализация не потребовалась.

Самолет принадлежит Национальной гвардии штата Южная Дакота. Летчик совершал учебный полет.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!