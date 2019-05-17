Названа причина крушения американского истребителя

Раньше всех. Ну почти. / Telegram

У истребителя F-16, упавшего на склад неподалеку от авиабазы March Air в округе Риверсайд в американском штате Калифорния, отказала гидравлическая система, что и стало причиной крушения. Об этом со ссылкой на представителя авиабазы сообщает CNN.

Как сообщил источник издания, пилот самолета доставлен в больницу. Ему оказывают помощь, но серьезных травм он не получил. В здании склада, сквозь крышу которого провалился истребитель, также нет тяжело раненных — об этом рассказал управляющей компании, которой принадлежит здание.

Ранее 17 мая стало известно, что самолет Национальной гвардии штата Южная Дакота потерпел крушение во время учебного полета. Истребитель пробил крышу склада и остановился среди коробок. В здании начался небольшой пожар, который потушила автоматическая противопожарная система. Летчику удалось вовремя катапультироваться.

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