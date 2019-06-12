Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя Федерального авиационного управления США.

Отмечается, что 58-летний Тимоти Маккормак, разбившийся в результате жесткой посадки на здание, не обладал лицензией на пилотирование в плохих погодных условиях. Для получения документа, позволяющего управлять летательным средством в условиях видимости менее 4,8 километра, ему было необходимо сдать тест.

Лицензированные пилоты имеют право летать при плохих погодных условиях, поскольку они обладают навыком ориентировки по показаниям только пилотажно-навигационных приборов.

10 июня вертолет врезался в 54-этажное здание на Манхэттене, после чего возник пожар. В результате происшествия погиб пилот, находившихся внутри небоскреба людей эвакуировали.

Очевидцы сняли на видео вертолет за несколько секунд до катастрофы. На кадрах видно, как пилот пытается справиться с управлением. Тяжелые погодные условия мешают ему совершить безопасную посадку. Воздушные потоки разворачивают нос вертолета почти вертикально вниз.

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