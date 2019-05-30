При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

В Ровенской области Украины разбился вертолет Ми-8, совершавший учебно-тренировочный полет. Связь с бортом была потеряна вечером в среду, 29 мая. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

В результате аварии погибли четыре человека, среди которых командир авиационной бригады, базирующейся во Львовской области. Причины крушения пока не установлены. Для расследования на место аварии направили комиссию от Министерства обороны, Генерального штаба и Командования Сухопутных войск ВС Украины.

Осенью 2018 года на Трухановом острове в Киеве разбился вертолет. Тогда госпитализировали двоих человек. Вертолет принадлежал частной фирме.

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