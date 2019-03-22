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Российский вертолет упал сразу после взлета

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Российский вертолет Ми-8 упал сразу после взлета в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Рейсовый вертолет авиакомпании «Ямал» ударился хвостом о землю при вылете из села Нори в город Надым. После этого воздушное судно упало с высоты трех метров. На его борту находились 25 человек, среди которых восемь детей и трое членов экипажа. Никто из пассажиров не пострадал.

В декабре 2018 года вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в городе Кедровый в Томской области. На его борту находились 25 человек, трое из которых члены экипажа, остальные — вахтовые рабочие. Трое пассажиров получили легкие травмы и были госпитализированы.

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